فوز المريخ وتعادل الداخلية والقناة في دوري القسم الثاني

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 04:31 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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شهدت مباريات اليوم بالجولة الأولى من دوري القسم الثاني، للموسم الجديد 2020-2021 فوز فريق المريخ على حساب فريق النجوم بهدف نظيف، سجله اللاعب عبد الله ناصر في الدقيقة 38 للشوط الأول.

وحقق بتروجت فوزا كاسحا على حساب كوكاكولا بثلاثية نظيفة، عن طريق محمود فيلكس في الدقيقة 11 للشوط الأول، وعبد الرحمن حسن في الدقيقة 70 ومحمود فيلكس في الدقيقة 87.

وحسم التعادل الإيجابي لقاء الداخلية مع النصر، بهدف لكل منهما، وبنفس النتيجة تعادل منتخب السويس مع بورتو.

وتعادل الترسانة مع السكة الحديد بهدفين لكل منهما، كما تعادل نادي Z مع فريق القناة بدون أهداف.

وتختتم الجولة الاولى السبت المقبل، بمواجهتي جمهورية شبين مع سرس الليان، والزرقا مع طنطا.

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