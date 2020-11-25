هالاند يسجل رقما قياسيا في دوري أبطال أوروبا
الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 04:30 م
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية عالمية أن النرويجي إيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني أصبح أصغر لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل 15 هدفا بعد إحرازه هدفين لفريقه الألماني في مرمى كلوب بروج الروماني.
وأفادت التقارير الصحفية بأن نجم بروسيا دورتموند الصاعد وصل إلى رقم 16 هدفا وعمره 20 عاما و126 يوما ليتفوق على الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي الذي وصل لهذا العدد من الأهداف بعمر 20 يوما و306 أيام.
وأكدت التقارير الصحفية أن هالاند تفوق على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سجل نفس العدد من الأهداف لكن بعمر 21 عاما و288 يوما.
وأشارت التقارير الصحفية إلى أن هالاند سجل 16 هدفا في 12 مباراة خاضها مع فريقه في البطولة وقد سجل ستة أهداف في جميع المباريات الأربع التي خاضها الفريق الألماني في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.
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