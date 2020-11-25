اسعار النفط تواصل ارتفاعتها للجلسة الرابعة على التوالي

ارتفع النفط للجلسة الرابعة على التوالي الأربعاء 25 نوفمبر، إذ تجاهلت السوق تقريرا بالقطاع أظهر أن مخزونات الخام الأميركية ارتفعت بأكثر من المتوقع، ليتواصل بذلك صعود دعمته آمال في أن يدعم لقاح لكوفيد-19 الطلب على النفط.

وبحلول الساعة 0616 بتوقيت جرينتش، صعد خام برنت 38 سنتا، أو 0.8%، إلى 48.24 دولار للبرميل، وذلك بعد ارتفاع بنحو 4% في الجلسة السابقة. وزاد خام غرب تكساس الوسيط 27 سنتا، أو 0.6%، إلى 45.18 دولار، وذلك بعد أن ربح أكثر من 4% أمس الثلاثاء، وكلا العقدين عند أعلى مستوياتهما منذ أوائل مارس آذار، وصعدا بنحو 9% في آخر أربع جلسات.