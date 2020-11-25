"الوزراء" يعتمد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 02:57 م
بوابة الفجر
الفجر
Advertisements
وافق مجلس الوزراء على اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019.

واعتمد مجلس الوزراء مشروع قرار باعتبار مشروع مأخذ وخطوط المياه العكرة من نهر النيل إلى العاصمة الإدارية الجديدة بطاقة 1.5 مليون م3يوم، من أعمال المنفعة العامة، والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع.

وأقر مجلس الوزراء مشروعا بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة رقم (10) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار بإضافة العاصمة الإدارية الجديدة ضمن القطاع (أ) في نطاق تطبيق أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، ويأتي هذا التعديل في إطار العمل على تنشيط حركة الاستثمار بمنطقة العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك من خلال منح حوافز للمستثمرين في هذه المنطقة، أسوة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، بما يسهم في دعم وتنمية الاقتصاد القومي، باعتباره أحد أهم المشروعات القومية التي يتم تنفيذها في مصر حاليًا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر العمل الاهلي الحكومة

أخبار تهمك

عاجل.. أول حكم قضائي بحق زوج نانسي عجرم في قضيته الشهيرة

منذ يوم

عاجل.. زلزالان بالقرب من السواحل المصرية

منذ حوالي 8 ساعات

الشناوي أم أبو جبل.. الحضري يختار الأفضل

منذ ساعة و 25 دقيقة

مهاجم الأهلي يقترب من الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل .. أسعار "الدولار" تواصل ارتفاعتها في تعاملات اليوم بالبنوك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة ذهبية

منذ حوالي 7 ساعات

خاص.. حقيقة تعرض أليو ديانج للإصابة بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 30 دقيقة

قبل نهائى أفريقيا.. تعرف على عدد المصابين فى الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

تعرف على المصابين بفيروس كورونا في الأهلي والزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

قرار مهم من المحكمة بشأن زوج هالة صدقي على حكم حبسه

منذ ساعة و 16 دقيقة

صفقة كبرى.. الأهلي يقترب من ضم مهاجم مميز

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. السيسي: قدرة القوات المسلحة فرضت التوازن الاستراتيجي في المنطقة

منذ ساعتين و 17 دقيقة

الكشف عن سر استعانة موسيمانى بضم جميع اللاعبين لمعسكر مباراة الزمالك

منذ أقل من ساعة

بعد إصابة الونش.. تعرف على تشكيل الزمالك المحتمل لمواجهة الأهلي في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 18 ساعة

أبرزهم هيثم الحريري.. نواب خسروا كرسي البرلمان بجولة الإعادة

منذ أقل من ساعتين

الكشف عن وجهة ليونيل ميسي الجديدة بنسبة 90 %

منذ ساعتين و 15 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:57 م

خاص.. حقيقة تعرض أليو ديانج للإصابة بفيروس كورونا

قبل نهائى أفريقيا.. تعرف على عدد المصابين فى الأهلي

03:02 م

عاجل .. أسعار "الدولار" تواصل ارتفاعتها في تعاملات اليوم بالبنوك

11:23 ص

عاجل.. السيسي: قدرة القوات المسلحة فرضت التوازن الاستراتيجي في المنطقة

01:10 م

عاجل.. زلزالان بالقرب من السواحل المصرية

07:27 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»