عضو بـ"الشيوخ": ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي دليل على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 02:45 م
بوابة الفجر
دينا ابراهيم
Advertisements
قال النائب أحمد دياب، عضو مجلس الشيوخ، عن حزب مستقبل وطن، إن ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر إلى 39.220 مليار دولار، مؤشر جيد يعبر عن تحسن أوضاع الاقتصاد المصري، ودليل قاطع على نجاح خطة تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتي تبنت الدولة المصرية تنفيذه في السنوات الأخيرة الماضية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف دياب، في بيان له، اليوم، أن الاقتصاد المصري شهد حالة تحسن ملحوظة نتيجة نجاح تطبيق برنامج الإصلاح، مما جعل العديد من المؤسسات الاقتصادية الدولية والعالمية تشيد بنهج مصر في تطبيق الإصلاح الاقتصادي، ومن أبرزها ما أشار إليه البنك الدولي على أن الإصلاحات الهيكلية والتشريعية التي ستقوم بها مصر تستهدف زيادة الاستثمار، وكذلك ما صرح به آلان بيلو نائب رئيس البنك الأوروبي حين أعرب عن احترامه وإعجابه بالأداء الاقتصادي الذي حققته مصر على مستوى مؤشرات الاقتصاد الكلى والاستقرار النقدي والمالي واصفًا ما تحقق بأنه نجاح عظيم.

كما أكد عضو مجلس الشيوخ، عن حزب مستقبل وطن، أن معدل النمو وصل إلى 5.6% خلال عام 20182019، مقارنة بـ 5.3% خلال عام 20172018، و4.2% عام 20162017، و4.3% خلال عام 20152016، و4.4% خلال عام 20142015، و2.9% خلال عام 20132014 ليستمر معدل النمو في الصعود لتحتل مصر الآن المرتبة الأولى لأهم اقتصادات الشرق الأوسط خلال عامي 2018 و2019، مع توقع استمرار تصدرها أيضًا في عام 2020.

وتابع:"ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية يدل على استقرار الاقتصاد المصري والوضع المالي في مصر".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مجلس الشيوخ الفجر

أخبار تهمك

أبرزهم هيثم الحريري.. نواب خسروا كرسي البرلمان بجولة الإعادة

منذ أقل من ساعتين

خاص.. حقيقة تعرض أليو ديانج للإصابة بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 31 دقيقة

الكشف عن سر استعانة موسيمانى بضم جميع اللاعبين لمعسكر مباراة الزمالك

منذ أقل من ساعة

تعرف على المصابين بفيروس كورونا في الأهلي والزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة ذهبية

منذ حوالي 7 ساعات

قرار مهم من المحكمة بشأن زوج هالة صدقي على حكم حبسه

منذ ساعة و 16 دقيقة

الكشف عن وجهة ليونيل ميسي الجديدة بنسبة 90 %

منذ ساعتين و 16 دقيقة

مهاجم الأهلي يقترب من الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

الشناوي أم أبو جبل.. الحضري يختار الأفضل

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. زلزالان بالقرب من السواحل المصرية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول حكم قضائي بحق زوج نانسي عجرم في قضيته الشهيرة

منذ يوم

عاجل.. السيسي: قدرة القوات المسلحة فرضت التوازن الاستراتيجي في المنطقة

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل .. أسعار "الدولار" تواصل ارتفاعتها في تعاملات اليوم بالبنوك

منذ حوالي 4 ساعات

قبل نهائى أفريقيا.. تعرف على عدد المصابين فى الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

صفقة كبرى.. الأهلي يقترب من ضم مهاجم مميز

منذ حوالي 12 ساعة

بعد إصابة الونش.. تعرف على تشكيل الزمالك المحتمل لمواجهة الأهلي في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 18 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:57 م

خاص.. حقيقة تعرض أليو ديانج للإصابة بفيروس كورونا

قبل نهائى أفريقيا.. تعرف على عدد المصابين فى الأهلي

03:02 م

عاجل .. أسعار "الدولار" تواصل ارتفاعتها في تعاملات اليوم بالبنوك

11:23 ص

عاجل.. السيسي: قدرة القوات المسلحة فرضت التوازن الاستراتيجي في المنطقة

01:10 م

عاجل.. زلزالان بالقرب من السواحل المصرية

07:27 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»