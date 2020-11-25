الطالع الفلكى الأربِعَاء 25/11/2020..عَلامَة الجَوْزَاء!





*القمر فى الرّبع الثّانى ، القمر فى الحَمَلْ.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الحُوت.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج القوس من 21 نوفمبر - 21 ديسمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج العقرب من 16 نوفمبر - 15 ديسمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى الزَّبَانَا من 24 نوفمبر - 4 ديسمبر.





اليوم 16 هاتُور قبطى ، 25 تِشْرين ثَانِ رُومى ، 10 رَبيعٍ الثّانى ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -الرّاجِل ده لو جِهْ فِغْيَابَكْ وفتح الخَزْنَة أنا مِشْ حَاخُد بالى.(وحيد سيف من فيلم الأيدى القذرة-1979)





*القمر فى الحَمَلْ "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*القمر فى الحَمَل يعنى

مخلوق صغير السن مُفعَم بالتفاؤل والفرحة يرغب فى اللعب والتنطيط ، هو برج يُعبّر عن البدايات الجديدة وعدم الإلتفات للماضى فما فات فات وانتهى الأمر، وقت للحركة واللحلحة والتنفيذ الملموس لأعمالك فالحمل يعنى طاقة الشباب و أنت قادر على بذل المجهود مهما بدا شاقاً تحت صقيع البرد القارس أو حرارة الشمس الحارقة، وقت تستعيد فيه شبابك وترتدى ملابسك الجديدة وتظهر بنيولوك وكأنك وُلدت من جديد لتطوى صفحة الدورة القمريّة الفائتة بخيرها و شرّها ، حبّ فاشل أو وظيفة فقدتها لاتعنى نهاية الدّنيا لكنها تعنى وظيفة جديدة فى مكان أفضل ومع زملاء أطيب،حبيب/ة أجمل ومن أسرة أفضل ،تعويض عن آلام الماضى واستعادة لمظهرالصحّة والشباب ونبذ لحالة الخنوع أو الشعور بالضعف، الثقة بالنفس والشعور بالحيويّة هى ما يُمطرك به القمر بحلوله ببرج الحَمَل، بمشيئة الله تَعَالى.





*اليوم بمشيئة الله تَعَالى

يُوافق ذكرى ميلاد الفنان عماد حمدى وشقيقه التوأم عبد الرحمن رَحِمَهُمَا الله ، إحتفالاً بذكراه فهذه هى الأسماء المُساوية للقِيَم الحسابيّة لإسم عماد حمدى مع التنبيه أنها لاتعبّر عن صفات تتواجد فيه بالضرورة لكنها نتيجة لعمليّات حسابيّة رياضيّة لا أكثر، لاتبخل عليهما بالفَاتِحَة.





(كريستيان ديور)،(ماسة نقيّة)،(ملك أتلانتيس)،(رقم ذهبى)،(لم يُهزم)،(سحر مُفيد)،(علبة سكاكر/حلويّات)،(باليرينا)،(حقول خضراء).









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: وظائف جانبيّة إضافية وفرص زواج جديدة واردة ، عليك فحص الميزات والعيوب وتقييم وَجْهَىْ العُملة بكل عناية قبل الإلتزام بأىٍ منها.





برج الثور: يوم عمل بإمكانك جعله أكثر إشراقاً أو أكثر بؤساً ، هذا يتوقف على النظّارة التى ترتديها ، قم بارتداء النظّارة الورديّة ولو من باب التغيير.





برج الجوزاء: مُعالجة المشكلة فى بدايتها مع ثقلها على قلبك أفضل لك من تركها لتتعقّد وتُصبح أكثر ثقلاً ، الهرب من المشاكل ليس من شِيَمِكْ.





برج السّرطان: إن عثرت على من تظنّه شريك العمر فعليك بالخط المُستقيم، إقرع الباب لتسمع الجواب ، إن كنت مُتزوّجاً فابتعد عن إثارة المشاكل أوالنّكد.





برج الأسد: إبتسامتك بوجوه الآخرين لن تُكلفك سوى بعض العضلات بعضها ينشدّ وآخَرْ يرتخى،لكنّها كافية لفتح أكثر القلوب عناداً وصلابة بمشيئة الله تَعَالى.





برج العذراء: لاتغلق بابك فى وجه من يطلب معونتك ولا تفتح بابك للمشبوهين وبراكين الأذى ، ميَز بين الصالح والطالح،الوحدة خيرٌ من جليس السّوء.





برج الميزان: مزاجك اليوم قد يميل للسرعة والحماسة ، السرعة جيّدة فى عمل الخير وإنهاء واجباتك ، أما قيادة السيارة فليست كذلك أبداً.





برج العقرب: الفحص والتدقيق مطلوبيْن عند التسوّق ، لا تتجاهل عيوباً جوهريّة فى سلعة أو صداقة ، أو حتى مشروع زواج.





برج القوس: لست مُضطرّاً لتقمّص دورالمُهرّج لتسلية الآخرين أوالترفيه عنهم ، وجه بشوش وكلمات لطيفة كافية لتعامل مُتّزن ، من كَثُرَ كلامُه كَثُرَ خَطَؤه.





برج الجدى: إهتم بهندمة مظهرك الخارجى قبل مقابلة شخص تقوم بمفاوضته، رُبّما كانت تجارة أو وظيفة ورُبّما إتفاق يضمن دخولك للقفص الذهبى.





برج الدّلو: المُنافسة الشريفة فى العمل لاتعنى بالضرورة صراع أو عداوة فهى تُخرج قدراتنا الدفينة، أثبت نفسك ومهاراتك دون إنتقاد عمل زملائك.





برج الحوت: مظهر جديد فريش، ملابس جديدة وإكسسوارات وعطور أدوات من شأنها رفع حالتك المعنويّة وشحنك بطاقة جديدة نظيفة بمشيئة الله تَعَالى.



