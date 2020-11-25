الزمالك يجري المسحة الطبية قبل مباراة الأهلي

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 01:23 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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أجرى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والجهاز الفني والطبي والإداري مسحة طبية صباح اليوم الأربعاء في مقر فندق إقامة الفريق استعدادا لخوض لقاء الأهلي في نهائي دوري أبطال افريقيا في تمام التاسعة مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي.


وحرص الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق على الإشراف على الإجراءات الطبية و أخذ المسحات من لاعبي الفريق واتباع كافة الاجراءات الخاصة بها.


يذكر أن هذه هي المسحة التي يشرف عليها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف وسبق للفريق أن أجرى مسحة طبية قبل دخوله معسكر مغلق استعدادا لنهائي إفريقيا.

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