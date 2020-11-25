لمخالفتهما شروط التشغيل.. غلق صيدليتين برأس غارب

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قامت إدارة التموين والإدارة الصحية برأس غارب، بحملة تفتيشية على الصيدليات بالمدينة، والتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة، وكذا توافر الكمامات الواقية والمطهرات بأسعار تناسب جميع فئات المجتمع، نظرا لإقبال المواطنين المتزايد على شرائهم، تنفيذا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها وزارة الصحة لمنع الإصابة بفيروس كورونا المستجد.



حيث تمكنت الحملة التي شنتها الأجهزة المعنية من إغلاق مؤقت لعدد (2) صيدلية لمخالفة الضوابط وعدم وجود صيدلي بهما.



ومن جانبه أكد اللواء إيهاب رأفت رئيس مدينة رأس غارب في بيان له، أنه سيتم توفير حملات مكثفة على كافة القطاعات بالمدينة لضبط الأسواق وتحرير محاضر فورية للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.