فتح كوبري كفر الجزار أمام القادمين من محافظات الوجه البحري السبت القادم

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 01:17 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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قال المهندس علي عبدالستار، رئيس مدينة ومركز بنها، إنه تقرر فتح كوبري كفر الجزار الأثري أمام المشاة والقادمين من محافظات الوجه البحري للقليوبية السبت القادم، بعد إعادة ترميمه، وإنهاء عيوب تباعد الفواصل التي ظهرت بين أجزائه الثابتة والمتحركة، والتي كانت تشكل خطورة شديدة على مرور السيارات، وأحدثت حالة من الاختناق المروري داخل العاصمة بنها، علاوة على تشغيل جميع بالوعات المطر التي توقفت لعدم الصيانة.

وأوضح رئيس المدينة، في تصريحات صحفية اليوم، أن التشغيل كان من المفترض غدا الخميس، ولكن ظهرت بعض المستجدات في أعمال الترميم عقب زيارة اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية مؤخرا للموقع، وأعطى تعليمات بتقوية بعض الفواصل للكوبرى من الناحيتين، وتجرى حاليا أعمال التقوية تمهيدا لبدء التشغيل، مشيرًا إلى أن نسبة الإنجاز في الكوبرى وصلت حتى الآن لأكثر من 95%.

يذكر أن كوبرى كفر الجزار هو أحد أقدم وأعرق كبارى مصر التي أنشئت على النيل في عهد الملك فؤاد الأول، إبان فترة الاحتلال الإنجليزى لمصر، ليربط بين القاهرة والطرق المؤدية للدلتا والإسكندرية.

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