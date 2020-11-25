الكشف عن وجهة ليونيل ميسي الجديدة بنسبة 90 %
الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 01:12 م
وكالات
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كشف مبارك مصطفى محلل قنوات بي إن سبورتس القطرية عن وجهة ليونيل ميسي نجم برشلونة القادمة بعد الرحيل عن فريقه الحالي.
وقال مصطفى خلال تواجده في برنامج (هذا المساء): "حسب ما وصلني، 90%
ميسي الموسم القادم سيكون في فرنسا".
ورد مقدم البرنامج هشام الخلصي أن الصورة قد وضحت، في إشارة إلى نادي باريس
سان جيرمان الذي يرأسه القطري ناصر الخليفي مالك قنوات بي إن سبورتس الراغب في
شراء ميسي.
وبسؤاله الخلصي له حول إذا ما كان سيتنقل في الشتاء أو الصيف، أجاب مصطفى أنه
يكتفي بما قاله ولن يضف أي شيء آخر.
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