ننشر قائمة Zed في الموسم الجديد للقسم الثاني

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 01:04 م
بوابة الفجر
نورهان فضل
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استقر الجهاز الفني لفريق zed بقيادة أسامة نبيه، على قائمة الفريق الاولي، لخوض مباريات الموسم الحالي من منافسات مسابقة دوري القسم الثاني 2020-2021.
القائمة الاولى
وقام الفريق بقيد 9 لاعبين من قوام الموسم الماضي، في القائمة الأولى للموسم الجديد وهم، وليد توفيق، سعيد فتحي في حراسة المرمى، رضا الويشي، محمود رامبو، محمد نصر، محمود شعبان، عمر الحبشي، شريف أشرف، عبدالرحمن جندية .
صفقات زد
وتعاقد نادي zed مؤخراً مع عدد كبير من اللاعبين منهم، إسلام الفار غزل المحلة، محمد شاهين وحسني ذكي ووليد حسن واحمد عادل رباعي سيراميكا، كريم بدير بلدية المحلة، اسلام عبد الغني فاركو، حسن النني أسوان، اسلام رمضان دمنهور وفاركو، محمد شريف حارس سيراميكا، عمر رجب الالومنيوم، علي جمال لالا، محمد حمدي.
الجهاز الفني
ويتكون الجهاز المعاون لأسامة نبيه من كل من، محمد صبري المدرب العام، خالد متولي مدرب حراس المرمى، محمد أبو العلا مدرب، خالد السعيد مدرب أحمال، شريف إسلام المدير الإداري، مشهور جودت مدير شئون لاعبين، سيد محمد إداري، حسام المصري إداري، عبدالرحمن خالد محلل أداء، أيمن فريد طبيب، ماركو أخصائي علاج طبيعي، محمد الهادي و إبراهيم الموجي وعمرو فتحي مدلكين .

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