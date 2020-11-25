نانسي صلاح تكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل شخصيتها في فيلم "ماما حامل" مع ليلى علوي

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 01:03 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تُشارك الفنانة الشابة نانسي صلاح في فيلم"ماما حامل"الذي تقوم ببطولته ليلى علوي، بيومي فؤاد، حمدي المرغني، محمد سلام، محمد ثروت، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

وأكدت نانسي صلاح في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أنها تُجسد خلال الأحداث دور دكتورة تجمعها العديد من المواقف الشيقة مع الفنان محمد سلام، لافتة إلى أنها ستبدأ في تصوير مشاهدها بالفيلم خلال شهر ديسمبر المقبل.

وأشارت نانسي صلاح أن ما جذبها للمشاركة في فيلم "ماما حامل" هو أنها كانت ترغب في العمل مع الفنانة ليلى علوي، مُضيفة :"اللي جذبني إن الدور لايت كوميدي، وإن دي أول مرة اشتغل مع ليلى علوي وأنا بحبها جدًا، وبحب اشتغل مع سلام، وحمدي، وثروت، وأستاذ بيومي فؤاد لإن اشتغلت معاهم كذا مرة قبل كده، فأحب اشتغل معاهم تاني، وفرحانة أوي بالموضوع ده".

وفي سياق آخر، شاركت نانسي صلاح مؤخرًا في مسلسل" إسود فاتح "، وحققت من خلاله نجاحًا كبيرًا، هو منﺇﺧﺮاﺝ كريم العدل، ﺗﺄﻟﻴﻒ أمين جمال، شريف يسري، بطولة هيفاء وهبي، أحمد فهمي، عمر السعيد، معتصم النهار، رانيا منصور.

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