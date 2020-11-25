إصابة 4 أشخاص في انهيار شادر مصالحات البناء المخالف بالإسكندرية (صور)

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 12:57 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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اصيب 4 أشخاص بكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم الأربعاء، نتيجة لإنهيار الشادر أمام المركز النموذجي، والذي أقامته المحافظة لاستراحة للمواطنين المترددين على المركز لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء ولحمايتهم من الأمطار.

وعلي الفور كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، جميع الجهات التنفيذية المعنية بالتدخل السريع للتعامل مع الواقعة.


وانتقلت الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ إلى موقع الشادر للاطمئنان على سلامة المواطنين، حيث أوضحت أن الواقعة أسفر عنها عدد ٤ إصابات بكدمات خفيفة وتم تقديم العناية الطبية اللازمة لهم في الحال.

إصابة 4 أشخاص في انهيار شادر مصالحات البناء المخالف بالإسكندرية (صور)
إصابة 4 أشخاص في انهيار شادر مصالحات البناء المخالف بالإسكندرية (صور)
إصابة 4 أشخاص في انهيار شادر مصالحات البناء المخالف بالإسكندرية (صور)
إصابة 4 أشخاص في انهيار شادر مصالحات البناء المخالف بالإسكندرية (صور)
إصابة 4 أشخاص في انهيار شادر مصالحات البناء المخالف بالإسكندرية (صور)
إصابة 4 أشخاص في انهيار شادر مصالحات البناء المخالف بالإسكندرية (صور)
إصابة 4 أشخاص في انهيار شادر مصالحات البناء المخالف بالإسكندرية (صور)
إصابة 4 أشخاص في انهيار شادر مصالحات البناء المخالف بالإسكندرية (صور)

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