ربة منزل تتهم "دجال" بمحاولة التعدي جنسيا عليها بحجة إخراج الجن ببنها

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شهدت إحدى قرى بنها، بمحافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، واقعة مؤسفة، حيث اتهمت ربة منزل، "دجال"، بمحاولة التعدي عليها جنسيا، بحجة إخراج الجن من جسدها، حتى تستطيع الحمل من زوجها، وطلب منها مقابلته في أحد الأماكن ومعها مبلغ 3 آلاف جنيه يحصل عليهم قبل أن يمارس معها الجنس، ويخرج الجن، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



تلقى مأمور مركز شرطة بنها بلاغًا من ربة منزل، قالت فيه إنها تعرفت على "دجال" بإحدى قرى المركز، عن طريق إحدى السيدات بعد أن علمت الأخيرة أنها تعاني من عدم الإنجاب، وأقنعتها بالذهاب إلى أحد الدجالين ويدعى الشيخ "هلال"، وقالت إنه شيخ مبروك، وسيساعدها على الإنجاب.



جرى إخطار اللواء فخر العربي مدير الأمن، وتوصلت تحريات اللواء حاتم الحداد مدير المباحث، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية، أنه بمناقشة المبلغة قالت إنها متزوجة منذ فترة كبيرة، وأنها ذهبت للعديد من الأطباء، وأكد لها أنها لاتعاني من أي أمراض تمنعها من الحمل، فتقابلت مع إحدى السيدات في مدينة بنها، وأقنعتها أنها معمول لها "عمل سحري"، وعليها أن تذهب إلى الشيخ "هلال" في إحدى القرى، وأنه راجل مبروك.



أضافت في أقوالها أنها بالفعل ذهبت إليه، ونجح في إقناعها أنها "ملبوسة" بجن، وهو السبب في أنها لم تحمل من زوجها، مشيرة أنها جلست معه أكثر مرة، استطاع خلال هذه المرات أن يحصل منها على مبلغ 12 ألف جنيه، بحجة أنه يحاول إخراج الجن من جسدها، وفي أخر مرة قال لها إن الطريقة الوحيدة لكي يخرج هذا الجن من جسدك هو أن أمارس معك الجنس حتى يخرج الجن من جسدك، وبذلك تستطيعي أن تحملي من زوجك.



أضافت المبلغة أنها بعد طلب منها هذا الطلب قال لها عليها أن تحضر معها 3 آلاف جنيه قبل أن يمارس معها، فشكت في أمره وتوجهت إلى مركز شرطة بنها، وقدمت بلاغًا ضده، وعلى الفور جرى إعداد كمين للمتهم، حيث جرى مراقبة المبلغة أثناء ذهابها للمتهم في المكان المتفق عليه، وعقب دخولها المكان داهمت قوة أمنية المكان، وألقي القبض على المتهم، وجرى اصطحابه إلى مركز شرطة بنها، وتحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.