مدير تكافل وكرامة: السيدات يمثلن 75% من إجمالي المستفيدين من البرنامج

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كشف ياسر عبد السلام، مدير العمليات الميدانية ببرنامج تكافل وكرامة بوزارة التضامن، تفاصيل المنح المقدمة من برنامج تكافل وكرامة، وخاصة بعد إشادة البنك الدولي مؤخرًا بجهود البرنامج.



وقال "عبد السلام"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الأربعاء، إن البرنامج يستهدف فئات تكافل، حيث يحصل الطفل في المرحلة الابتدائية على 80 جنيه، و100 جنيه في المرحلة الإعدادية، و140 جنيه للطالب في المرحلة الثانوية، وتم تعديلها لإضافة فئات جديدة، وهي الفئات الأقل من سن التعليم، كما يحصل المسن فوق الـ 65 عامًا 450 جنيه، بجانب حصول فئات العجز على 450 جنيه.



وأكد مدير العمليات الميدانية ببرنامج تكافل وكرامة بوزارة التضامن، على أن تكلفة المنحة ككل تبلغ حوالى 48 مليون جنيه من ميزانية الدولة، مشيرًا إلى إن معاش المسنين كان في السابق 350 جنيها لكن الآن وصل إلى 450 جنيها، وذلك يعكس اهتمام الدولة بالمسنين.



وذكر، أن برنامج تكافل وكرامة يقدم فرص عديدة للمرأة، حيث يتم إصدار "كارت تكافل" باسم الزوجة، حيث تمثل السيدات 75% من نسبة المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، وخاصة لكونها المسئولة عن الأسرة ورعاية الأبناء.



قال الدكتور محمد عبدالحميد، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن إشادة البنك الدولي بنجاح مشروع تكافل وكرامة، بمثابة أكبر انتصار لحقوق الانسان في مصر، مشيرًا إلى أن العالم كله اصبح على وعى وادراك كاملين ان الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تولى أهمية خاصة لحقوق الإنسان، ويعد برنامج تكافل وكرامة الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي منذ مارس 2015، هو الأبرز في مراعاة محدودي الدخل وهو همزة الوصل بين الدولة والأسر الأولي بالرعاية.



وأكد "عبدالحميد"، في بيان له، أن أكبر دليل على نجاح برنامج تكافل وكرامة هو تغطيته لجميع المحافظات الـ27 حيث وصل إلى 5630 قرية وعزب ونجع في 345 مركزًا إداريًا بتلك المحافظات ووصل إجمالي عدد المستفيدين من البرنامج 3.6 مليون مواطن، مشيرا إلى أن هذا المشروع اكتسب شهادة دولية جديدة بكفاءته وذلك من قبل البنك الدولى، والذى أكد أنه يستفيد منه 11.1 مليون فرد حتى الآن منذ إطلاق البرنامج في عام 2015 و75٪ منهم من النساء وأنه مع تنفيذ مصر لإصلاحات الاقتصاد الكلي، تظل تدخلات شبكة الأمان الاجتماعي، بما في ذلك برنامج التكافل والكرامة الرائدين للتخفيف من الأثر على الفقراء والضعفاء، وكسر حلقات الفقر المتوارث بين الأجيال وتعزيز تراكم رأس المال البشري.



وأكد الدكتور محمد عبدالحميد أن البنك الدولي أشاد بدور الحكومة المصرية وإدراكها لمخاطر تعزيز الاعتماد على التحويلات النقدية،حيث أطلقت الحكومة البرنامج الوطني فرصة (فرصة) وهو برنامج حماية اجتماعية زائد، كمسار للتخرج (من البرنامج)، والإدماج المنتج، وخلق سبل العيش من خلال سلسلة من التدخلات مشيرا إلى ان المواطنين الأكثر ضعفًا في مصر الذين استفادوا من البرنامج وصل عددهم إلى 11.1 مليون مواطن وهذا البرنامج شجع الأسر على إبقاء أطفالها في المدرسة وتقديم الرعاية الصحية لهم،ووفر حماية غير مشروطة للمواطنين الفقراء فوق سن 65 عامًا والمصابين بإعاقات شديدة والأرامل وربط المستفيدين بخدمات الحماية الاجتماعية الأخرى من توظيف وتدريب ومحو للأمية اضافة إلى توجيه أكثر من 67 % من مكوناته إلى المناطق الأكثر احتياجا مع دعم المرأة.

