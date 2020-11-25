كشف ملابسات تغيب فتاة عن منزلها بالبحيرة

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نجحت الأجهزة الأمنية، في كشف ملابسات تغيب إحدى الفتيات عن منزلها بالبحيرة.



بالنسبة لما نشر على إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) حول تغيب إحدى الفتيات عن منزلها بإحدى قرى كفرالدوار بمحافظة البحيرة.



بالفحص تبين أن المتغيبة تركت المنزل على خلفية رغبتها فى فسخ خطبتها من نجل عمها، ولم يُبلغ أهليتها بغيابها وأكد والدها ذلك وعلل عدم إبلاغه بغيابها لإنشغاله فى البحث عنها.