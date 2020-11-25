(الدفعة 4) اعرف موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة شهر نوفمبر 2020 جميع المحافظات عن طريق رسالة SMS

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 11:33 ص
العمالة الغير منتظمة
العمالة الغير منتظمة
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(الدفعة 4) أعرف موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة شهر نوفمبر 2020 جميع المحافظات عن طريق رسالة SMS

تصدر الاستعلام عن موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة محركات البحث في جوجل في جمهورية مصر العربية لمعرفة موعد صرفها للدفعه الرابعة التي بلغت أكثر من 9 ملايين مُتقدم للحصول عليها ويتم فرز كافة الطلبات من قبل لجنة مختصة لذلك لكي يتم تحديد الأشخاص المُستحقين لها، والجدير بالذكر أن الوزارة ما زالت مستمرة في مراجعة الطلبات وفي غصون أيام سوف يتلقى المواطنين المُستفيدون من المنحة رسائل عبر هواتفهم ومن لم تصله رسالة يكون غير مُستحق لها.

موعد صرف منحة العمالة
يشغل بال الكثير من الشعب المصري بموعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة حيث يبحث عنها الكثير منهم عن طريق الدخول للبوابة الرسكية لوزارة القوى العاملة المصرية، فالدولة قامت بإطلاق هذه المنحة لكي تُساهم في مساعدة الشعب في ظروف الحياة العصيبة وخاصة بعد تفشي فيروس كورونا المُستجد في البلاد وفرض حظر التجول وعدم قدرة الأشخاص على مزاولة العمل كما كان من في السابق.

الأشخاص المُستفيدين من منحة الـ 500 جنية
يتساءل الكثير من المواطنين المصريين عن من هم مُستحقي منحة العمالة المُقدمة من قبل الدولة فهل الأشخاص الذين يمتلكون عمل براتب شهري أو الأشخاص الذين لا يمتلكون مصدر دخل ثاتب فهو مُستحقي المنحة تعويضاً للضرر الذي الحقهم خلال فترة تفشي جائحة كورونا ورغبة الدول في تلبية احتياجتهم الاساسية للعيش حياة كريمة خلال تلك الأزمة.

والجدير بالذكر أن هذه المنحة هي 500 جنية لمن يستحق لها بعد مراجعة طلبه من قبل اللجنة المختصة وتلقيه رسالة على هاتفه تحتوي على أنه من مُستحقي المنحة وينبغي عليه التوجه إلى مكتب البريد أو البنك على حسب توجيهه من قبل وزارة القوى العاملة.

(الدفعة 4) أعرف موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة شهر نوفمبر 2020 جميع المحافظات عن طريق رسالة SMS

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