بيراميدز يطلب نجم الإسماعيلي

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 04:03 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
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يستهدف نادي بيراميدز، لتدعيم صفقة فريقه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية، إبرام صفقة من صفوف الإسماعيلي، وذلك استعدادا للموسم الجديد بقيادة الأرجنتيني رودولفو أروابارينا المدير الفني للفريق الكروي الأول بالفريق السماوي.

ويسعى مسؤولو نادي بيراميدز لتدعيم الجبهة اليمنى هجوميا، في ظل الصعوبات التي تواجه لإتمام صفقة أحمد الشيخ نجم الأهلي، وتحرك مسؤولي الفريق لحسم صفقة عبد الرحمن مجدي، نجم الإسماعيلي والمنتخب الأولمبي.

ويحضر مسؤولي نادي بيراميدز لتقدم عرض ضخم، لإغراء مجلس إدارة الإسماعيلي لبيع عبد الرحمن مجدي صاحب الـ23 عاما.

وتألق مجدي في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، وأصبح محط أنظار عدة أندية داخل وخارج مصر.

وعلى الجانب الآخر، أكد هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز في بيان رسمي الاتفاق على خوض مباراتين وديتين للفريق.

ويخوض بيراميدز المباراتين خلال معسكره المقام حاليا بالقاهرة، استعدادا للدوري الممتاز، الذي يستهله بمواجهة الاتحاد السكندري.

وأضاف سعيد أنه بيراميدز سيواجه البنك الأهلي الصاعد حديثا للأضواء، يوم الخميس المقبل، على ستاد الدفاع الجوي.

وسيخوض بيراميدز مواجهة ودية ثانية، يوم 29 تشرين الثانى/نوفمبر الجاري، على نفس الملعب أمام سموحة.

واستكمل بيراميدز تدريباته بقوة، بعد تحديد أولى المواجهات أمام الاتحاد السكندري يوم 11 ديسمبر القادم على ستاد 30 يونيو، في إطار الدوري.

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