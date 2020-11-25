ميمي بعد الرازق عن نهائي إفريقيا: الحلول غير متوقعة ستكون مفتاح الفوز

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 11:59 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements
أكد ميمي عبدالرازق، نجم المصري البورسعيدي السابق، أن مباراة الزمالك والأهلي هي نهائي القرن موضحًا أنه شرف لمصر وصول الفريقين إلى المباراة النهائية.

وقال عبدالرازق فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "نتمني مشاهدة مباراة نهائية تليق بسمعة مصر والكرة المصرية، والفريقين كتاب مفتوح لباتشيكو وموسيماني، واللاعبين إذا خاضوا اللقاء بدون ضغوط سيقدموا أداء مذهل للجميع".
 
وأضاف: "الحلول غير متوقعة ستكون مفتاح الفوز، وكنت أتمني حضور الجماهير اللقاء من أجل الاستمتاع بالتواجد الجماهيري لكي يمنح المباراة طعم أخر".

وتقام مباراة الأهلي والزمالك فى نهائى دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة فى تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس بتعليق عصام الشوالي.

أخبار تهمك

تعرف على المصابين بفيروس كورونا في الأهلي والزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة ذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

كومان يؤكد مشاركة مينغويزا مع برشلونة بالمباريات القادمة

منذ أقل من ساعة

صفقة كبرى.. الأهلي يقترب من ضم مهاجم مميز

منذ حوالي 9 ساعات

مهاجم الأهلي يقترب من الرحيل

منذ أقل من ساعة

"الصحة العالمية" تفجر مفاجأة حول موعد التخلص من الكورونا

منذ يوم

بعد إصابة الونش.. تعرف على تشكيل الزمالك المحتمل لمواجهة الأهلي في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. إميان الفرنسي يستهدف ضم نجم الأهلي

منذ يوم

ميدو يفجر مفاجأة كبرى: نجم أساسي جديد في الأهلي مصاب بكورونا

منذ حوالي 10 ساعات

شقيق ضحية سفاح الجيزة للفجر: اكتشفنا مفاجأة بعد تتبع هاتفه فيديو

منذ يوم

مفاجأة كبرى بشأن مستقبل ميسي مع برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. زلزالان بالقرب من السواحل المصرية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول حكم قضائي بحق زوج نانسي عجرم في قضيته الشهيرة

منذ حوالي 20 ساعة

شوبير يكشف حقيقة ظهور 5 حالات كورونا جديدة في الأهلي والزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 3 ساعات

تشكيل إنتر ميلان المتوقع لمواجهة ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 17 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:27 ص

عاجل.. زلزالان بالقرب من السواحل المصرية

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة ذهبية

08:36 ص

تعرف على المصابين بفيروس كورونا في الأهلي والزمالك

11:01 م

مهاجم الأهلي يقترب من الرحيل

11:30 ص

عاجل.. أول حكم قضائي بحق زوج نانسي عجرم في قضيته الشهيرة

04:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»