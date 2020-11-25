هاني الناظر: الكمامة خط الدفاع الأول ضد كورونا قبل اللقاحات (فيديو)

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قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، جاءت في الوقت المناسب؛ لأن حالات الإصابة بفيروس كورونا بدأت في الزيادة التدريجية اليومية، ونحن مقبلين على الموجة الثانية لكورونا.



وأضاف "الناظر"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أنه حتى الآن بعض المواطنين لا يرتدوا الكمامة بالأماكن المغلقة، وهناك تجمعات عائلية، منوهًا بأن الأهم من التطعيم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مشددًا على أن الكمامة خط الدفاع الأول ضد فيروس كورونا قبل اللقاح.



وشدد استشاري الأمراض الجلدية، على ضرورة تطبيق التباعد الاجتماعي لأكثر من ماء ونصف، مع غسل الأيدي بالمياه والصابون لمدة 20 ثانية، وعدم تناول أطعمة بالشوارع أو مشروبات مكشوفة، محذرًا من خطورة الشيشة والتدخين بشكل عام ودوره في نقل العدوى بكورونا، منوهًا بأن لقاح كورونا في خطوات الأخيرة، ولكن التطعيم عند بدء تطبيقه يكون للفئات الأولى مثل الاطقم الطبية ثم أصحاب الأمراض المناعية والمزمنة.



ونصح المواطنين بالعمل على تقوية المناعة من خلال ممارسة الرياضة، بالمشي لمدة نصف ساعة، مع تناول المياه بكثرة، وتناول معلقة عسل يوميًا، وتناول طبق سلطة خضراء يوميًا ويوضع عليها تونة، وتعرض الجلد للشمس عصرًا لزيادة فيتامين د لتقويمة المناعة ومقاومة هذا الفيروس.



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قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهات للجنة العليا القومية المخصصة للقاحات فيروس كورونا، لكي تكون في حالة انعقاد دائم خلال الفترة القادمة للوصول لقرار نهائي خلال اسبوع أو عشر ايام، فيما يخص اللقحات حيث يتم التعاقد على أنسب اللقحات في الاسبوع الاول من ديسمبر.



وتابع "راضي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الثلاثاء، أن الرئيس السيسي أكد أن اللقاح لن يكون جاهزًا إلا في منتصف العام القادم لكن التعاقد يبدأ من الان "، معقبًًا: " جاري البحث من خلال اللجنة القومية لعرض الامر بشكل متكامل على الرئيس خلال اسبوع إلى عشرة ايام على الاكثر".



وحول السيناريوهات المحتملة " ما تم عرضه في اجتماع اليوم هو عرض شامل لما يحدث في مصر، وكيفية التعامل معه من كافة الجوانب سواء جاهزية المنظومة الطبية بكافة عناصرها من مستشفيات واطقم طبية بالإضافة لاستخلاص التجارب والدروس الاستفادة أهمها الالتزام الشخصي من قبل المواطن، حيث أنه عنصر مهم للوقاية، خاصة أن الاصابات اثناء العرض في إجتماع اليوم للفترة الماضية، ثبت أنها زادت في الاعياد والاجازات الرسمية خاصة العيدين الاضحى والفطر، ومن ثم جاءت كلمة الرئيس التي وجهها وأكد أن الاجراءات الاحترازية الشخصية هي اللقاح الفعال ".



ولفت إلى أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية سيجنب الحكومة اتخاذ اجراءات شديدة حول أزمة كورونا مثل الغلق، ولكن هناك سيناريوهات عدة وفقًا للمجريات الأمور، معقبًا: "إن شاء الله الازمة تعدي على خير".