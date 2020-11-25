نرصد قائمة القناة في الموسم الجديد بالقسم الثاني

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 10:19 ص
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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استقر الفريق الكروي الأول بنادي القناة على قيد 27 لاعباً، بقائمته، بالموسم الجديد من مسابقة دوري القسم الثاني 2020/2021.
القائمة الأولى
شملت قائمة القناة تواجد عدد كبير من قوام الموسم الماضي، وهم محمد طلبه، محمد علاء، اسلام أشرف، حراس مرمى، علي شوقي، أحمد الصعيدي، اسلام سيد، اسلام زياده، أحمد علي، محمد علي، محمد طارق، محمد عبد الرحيم، محمد سليمان، أحمد فوزي.
صفقات القناة
أحمد الشيخ حارس سموحه، زيزو الشاعر لاعب الداخلية، محمود ربيع القط لاعب بتروجت، شاذلي جابر ومحمود عقل وعبودة عبد الغفار ثلاثي منتخب السويس، السيد كناشة مدافع دكرنس.

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