تعرف على قائمة فريق الداخلية بدوري القسم الثاني

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 09:33 ص
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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استعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية للمشاركة في منافسات الموسم الحالي من دوري القسم الثاني 2020/2021 بقيد 24 لاعب في قائمته.

وشملت القائمة الاولى تواجد محمود حمدي، اسلام صيام، أحمد بحبح، محمد الكومي، سمير فكري، مصطفى طلعت، محمود طلعت، علي حسين، عبد العزيز السيد، أحمد العندليب، محمود شديد، مصطفى ابراهيم، بامبا، مصطفى عز.

قائمة الصفقات

مصطفى عبد الستار، رضا السيد، أسامة ابراهيم كاجو، محمود أبو الريش، أحمد البوهي، مصطفى ناصر، أحمد الأمور، عبد الحكيم، أنطوني، مؤمن حسن.

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