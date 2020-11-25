مسلسل جديد من نتفليكس يحقق انجاز متميز على مستوى المشاهدات

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 09:14 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
Advertisements

نجح المسلسل الجديد Queen's Gambit، في تحقيق انجاز متميز على مستوى معدل مشاهداته وفقا لشبكة نتفليكس.
وذلك وفقا لصحيفة ديلي ميل، التي ذكرت أن شبكة نتفليكس اعلنت عن أن المسلسل حقق نسب مشاهدات وصلت لـ 62 مليون مشاهدة عبر منصتها الرسمية.
ويعد المسلسل أحدث عمل درامي من بطولة الفنانة الشابة "أنيا تايلور" التي تجسد شخصية باسم "بيث هارمون"، ويشارك في بطولته "توماس سانجستر"، و"هاري ميلينج"، و"موسيس إنجرام".

أخبار تهمك

بعد إصابة الونش.. تعرف على تشكيل الزمالك المحتمل لمواجهة الأهلي في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 14 ساعة

ريال مدريد يستغني عن نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة ذهبية

منذ ساعتين و 11 دقيقة

صفقة كبرى.. الأهلي يقترب من ضم مهاجم مميز

منذ حوالي 8 ساعات

شقيق ضحية سفاح الجيزة للفجر: اكتشفنا مفاجأة بعد تتبع هاتفه فيديو

منذ حوالي 22 ساعة

شوبير يكشف حقيقة ظهور 5 حالات كورونا جديدة في الأهلي والزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على المصابين بفيروس كورونا في الأهلي والزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. زلزالان بالقرب من السواحل المصرية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول حكم قضائي بحق زوج نانسي عجرم في قضيته الشهيرة

منذ حوالي 19 ساعة

"الصحة العالمية" تفجر مفاجأة حول موعد التخلص من الكورونا

منذ يوم

عاجل.. إميان الفرنسي يستهدف ضم نجم الأهلي

منذ يوم

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل - الأهلي يتلقي خبرًا سارًا قبل مواجهة الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

ميدو يفجر مفاجأة كبرى: نجم أساسي جديد في الأهلي مصاب بكورونا

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة كبرى بشأن مستقبل ميسي مع برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

عرض فرنسي يخلص الأهلي من بادجي

منذ ساعتين و 46 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:27 ص

عاجل.. زلزالان بالقرب من السواحل المصرية

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة ذهبية

08:36 ص

تعرف على المصابين بفيروس كورونا في الأهلي والزمالك

11:01 م

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا

09:22 ص

عاجل.. أول حكم قضائي بحق زوج نانسي عجرم في قضيته الشهيرة

04:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»