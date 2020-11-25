مسلسل جديد من نتفليكس يحقق انجاز متميز على مستوى المشاهدات

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نجح المسلسل الجديد Queen's Gambit، في تحقيق انجاز متميز على مستوى معدل مشاهداته وفقا لشبكة نتفليكس.

وذلك وفقا لصحيفة ديلي ميل، التي ذكرت أن شبكة نتفليكس اعلنت عن أن المسلسل حقق نسب مشاهدات وصلت لـ 62 مليون مشاهدة عبر منصتها الرسمية.

ويعد المسلسل أحدث عمل درامي من بطولة الفنانة الشابة "أنيا تايلور" التي تجسد شخصية باسم "بيث هارمون"، ويشارك في بطولته "توماس سانجستر"، و"هاري ميلينج"، و"موسيس إنجرام".

