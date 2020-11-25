طقس سيىء وغير مستقر.. الأرصاد تكشف سبب هطول الأمطار اليوم





وعن سبب هطول الامطار بينت الأرصاد الجوية أنه نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي على السطح مع وجود منخفض جوي في طبقات





وأعلنت الأرصاد الجوية عن تفاصيل طقس اليوم الأربعاء، حيث يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الشمالية.





أما درجات الحرارة فتسجل القاهرة 24- 14، السواحل الشمالية 23 - 16، جنوب سيناء 28- 18، شمال الصعيد 25- 12، جنوب الصعيد 28- 14.





وعن المناطق والمحافظات التي تتعرض لسقوط الامطار اليوم إليكم التالي، وفقا لخريطة الامطار:

الإسكندرية

مطروح

السلوم

رشيد

بلطيم

دمياط

بورسعيد

العريش

رفح

كفرالشيخ

البحيرة

الدقهلية

الغربية

الشرقية

المنوفية

كشفت الأرصاد الجوية عن سبب هطول الأمطار اليوم الأربعاء الموافق 25 من نوفمبر لعام 2020 في العديد من محافظات الجمهورية.