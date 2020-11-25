صناع "صاحب المقام" يجتمعون مُجددًا في فيلم "شكوكو"

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 08:59 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أعلن المخرج ماندو العدل، عن تحضيره لفيلم جديد يحمل عنوان "شكوكو"، وهو من تأليف الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، وإنتاج أحمد السبكي، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

نشر ماندو العدل صورة جمعته بالمنتج أحمد السبكي والكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، وعلق عليها قائلاً: "قريبًا إن شاء الله من صناع فيلم صاحب المقام، فيلم شكوكو، يا كريم يارب".


والجدير بالذكر أن فيلم "صاحب المقام"، تم عرضه مؤخرًا عبر إحدى المنصات الإلكترونية، وهو بطولة آسر ياسين، يسرا، بيومي فؤاد، أمينة خليل، محسن محيي الدين، محمود عبدالمغني، إبراهيم نصر، ميدو عادل، إنجي المقدم، محمد لطفي، من تأليف إبراهيم عيسى.

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