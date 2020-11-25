عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة ذهبية

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الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 08:36 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
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فجر الإعلامي محمد فاروق مفاجأة من العيار الثقيل عبر برنامجه البريمو الذي يُذاع عبر قناة "Ten" الفضائية حول إستقرار الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي على ضم صفقة سوبر عقب الإنتهاء من نهائي دوري أبطال أفريقيا.


وقال فاروق: " صفقة سوبر على مستوى مركز رأس الحربة للأهلي سيتم الحصول على توقيعه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية ولكن لن يتم الإعلان عنها حالياً".


وأضاف:" يُركز الأهلي حالياً على التعاقد مع لاعبين أصحاب مهارات عالية وفق بعض النصائح التي تُقدمها لجنة التخطيط والتعاقدات بغض النظر عن المقابل المادي".


يُذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة نظيره الزمالك بعد غداً الجمعة لحساب الدور النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم في المباراة التي تقام على أرضية ملعب إستاد القاهرة الدولي.

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محمد فاروق الدوري المصري الاهلي

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