إيمي طلعت زكريا تكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل شخصيتها في مسلسل "للسيدات فقط"

Advertisements







تُشارك الفنانة الشابة إيمي طلعت زكريا في مسلسل "للسيدات فقط"الذي تقوم ببطولته عبير منير، سهر الصايغ إنجي شرف، نانسي صلاح، إيناس شيحة، رانيا الملاح، إنجي خطاب، مروة عبدالمنعم، دعاء رجب، إيمان السيد، والمطربة أمينة، وهو من تأليف فتحي الجندي.



وأكدت إيمي طلعت زكريا في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أنها تُجسد خلال الأحداث دور فتاة تعمل كديلر للمخدرات، وتُدعى "سوسو مخدرات"، وتقوم بتهريب المواد المخدرة للمنتج الصحي الذي تسكن فيه مع بطلات العمل وذلك في إطار كوميدي، لافتة إلى أنها ستبدأ في تصوير مشاهدها بالمسلسل خلال شهر ديسمبر المقبل.



وأوضحت إيمي طلعت زكريا أن ما جذبها للمشاركة في مسلسل "للسيدات فقط" هو أن الشخصية التي تُقدمها خلال الأحداث جديدة عليها ولم تقدمها من قبل، مُضيفة :" الدور عجبني جدًا عشان هو دور جديد ومختلف عليا، دور بنت بتاعة مخدرات، وهيبقى مفاجأة إن شاء الله، فكنت حابة أعمل السكة دي".



وأشارت إيمي طلعت زكريا أنها تواصل حاليًا عمل البروفات الخاصة بمسرحية "الزهر لما يلعب" مع الفنان سمير غانم؛ وذلك استعدادًا لتصويرها خلال الأيام المقبل، لكي يتم عرضها قريبًا على التلفزيون.



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة إيمي طلعت زكريا الدرامية مشاركتها في مسلسل "بت القبايل"،

وهو من ﺇﺧﺮاﺝ حسني صالح، ﺗﺄﻟﻴﻒ شاذلي فرح، محمد البجلاتي، بطولة عمرو عبدالجليل، حنان مطاوع، محمد رياض، محمود عبدالمغني، منة فضالي، مدحت تيخا، محمد رياض.