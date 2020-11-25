صلاح عبد الله: هذه الشخصية مثلث نقلة قوية في مشواري الفني

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 05:35 ص
بوابة الفجر
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أكد الفنان صلاح عبد الله، أن معظم الأفلام التي قدمها يعتبرها علامة ونقلة وبصمة لأني مثلتها بكل حب، ولكن هناك العديد من الأفلام التي قد أكون بذلت فيها مجهودا مختلفا وكانت الشخصية مؤثرة جدا.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن من أبرز هذه الأفلام "مواطن ومخبر وحرامي" مع المخرج الكبير داود عبدالسيد، أيضًا "الرهينة" مع ساندرا نشأت وجسدت فيها شخصية الدكتور القبطي مكرم سحّاب، وكانت نقلة فنية جميلة.

وأشار إلى أن أفلام "كباريه" و"الفرح" و"الدادة دودي" و"فيلم هندي" أيضًا مثلت نقلات في تاريخه الفني ويعتز بها.

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