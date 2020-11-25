إلهام شاهين: هذا أكثر ممثل ارتحت بالوقوف أمامه









وأكدت من جانبها أن شخصية الراحل نور الشريف كانت مميزة ومثقفة ومختلفة.



يذكر أن الفنانة إلهام شاهين، قجمت العديد من الأعمال الناجحة مع النجم الراحل نور الشريف، والتي حققت نجاح كبير وأعلي إيرادات وقتها في السينما المصرية.

كشفت الفنانة إلهام شاهين، النقاب عن أكثر الفنانين الذين ارتاحت في التمثيل معهم عبر مشوارها الفني.وقالت خلال لقائها في برنامج آخر كلمة، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة "أون": "أكثر ممثل ارتاحت في الوقوف معاه هو هو نور الشريف، وقفت أمامه في السينما والتليفزيون والمسرح,