الحضري: سأشجع الأهلي في نهائي افريقيا وهو الأقرب للفوز

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 05:23 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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صرح عصام الحضري  حارس مرمى المنتخب الوطني السابق ، أنه يتمنى فوز النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا وتخطي عقبة الزمالك في مباراة الجمعة المقبل.

 

وقال الحضري في تصريحاته ببرنامج اللعيب المذاع على قناة mbc  مصر ، أن الطبيعي تشجيعه للاهلي لأنه لعب في صفوفه 14 موسم وحصل معه على 29 بطولة   لذلك هو سيشجع الفريق في المباراة المرتقبة.

 

وعن توقعاته للمباراة ، قال إن الأهلي الأآقرب للفوز مشيرا إلى أنه في حالة إحراز هدف مبكر للزمالك  سيفوز الأهلي بهدفين بينما لو لم يتم تسجيل هدف مبكر سيفوز الأهلي أيضا ولكن بهدف نظيف.

 

وتقام مباراة الأهلي والزمالك فى نهائى دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة فى تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس بتعليق عصام الشوالي.

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