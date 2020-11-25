الدائرة الرابعة ببني سويف: "العمدة" و"الناظر" و"عباس" يحصلون على أعلى الأصوات
الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 06:15 ص
احمد فتحي الدسوقي
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أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على جولة الإعادة على المقاعد الفردية بانتخابات مجلس النواب 2020، بالدائرة الثانية بمحافظة بني سويف والتي تضم مراكز: "ببا والفشن وسمسطا"، أعداد الأصوات الحصرية، والتي صوتت على مدار يومي "الاثنين والثلاثاء" وجاءت كالتالي:
إجمالي من لهم حق التصويت: 698603 ناخبين.
إجمالي الحضور: 171603 ناخبين.
عدد الأصوات الصحيحة: 155036 صوتًا.
عدد الأصوات الباطلة: 16567 صوتًا.
وبلغ عدد الأصوات التي حصل عليها المرشح حسام محمد محمود أحمد وشهرته "حسام العمدة": 106163 صوتًا.
وبلغ عدد الأصوات التي حصل عليها المرشح طه محمد بهجت عبداللطيف وشهرته "طه أبوالناظر": 106591 صوتًا.
وبلغ عدد الأصوات التي حصل عليها المرشح عبدالحكيم محمد محمد مسعود، وشهرته "عبدالحكيم مسعود": 104953 صوتًا.
وبلغ عدد الأصوات التي حصل عليها المرشح أحمد علي عباس أبوزيد، وشهرته "أحمد أبوعباس": 90061 صوتًا.
وبلغ عدد الأصوات التي حصل عليها المرشح طارق مجاور محمد حسين، وشهرته "دكتور طارق مجاور": 56473 صوتًا.
وبلغ عدد الأصوات التي حصل عليها المرشح محمود محمد أبوزيد محمد، وشهرته "محمود أبوزيد": 47298 صوتًا.
وأجريت الانتخابات بمحافظة بني سويف على "مدار يومي 23 و24 نوفمبر الجاري" ضمن المرحلة الأولى التي تضم 13 محافظة، من بينها بني سويف، حيث يبلغ عدد الناخبين مليون و883 ألف داخل 481 مركزًا انتخابيًا يضم 692 لجنة فرعية على مستوى مراكز ومدن المحافظة.
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