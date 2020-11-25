الدائرة الرابعة ببني سويف: "العمدة" و"الناظر" و"عباس" يحصلون على أعلى الأصوات

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على جولة الإعادة على المقاعد الفردية بانتخابات مجلس النواب 2020، بالدائرة الثانية بمحافظة بني سويف والتي تضم مراكز: "ببا والفشن وسمسطا"، أعداد الأصوات الحصرية، والتي صوتت على مدار يومي "الاثنين والثلاثاء" وجاءت كالتالي:





إجمالي من لهم حق التصويت: 698603 ناخبين.

إجمالي الحضور: 171603 ناخبين.

عدد الأصوات الصحيحة: 155036 صوتًا.

عدد الأصوات الباطلة: 16567 صوتًا.





وبلغ عدد الأصوات التي حصل عليها المرشح حسام محمد محمود أحمد وشهرته "حسام العمدة": 106163 صوتًا.





وبلغ عدد الأصوات التي حصل عليها المرشح طه محمد بهجت عبداللطيف وشهرته "طه أبوالناظر": 106591 صوتًا.





وبلغ عدد الأصوات التي حصل عليها المرشح عبدالحكيم محمد محمد مسعود، وشهرته "عبدالحكيم مسعود": 104953 صوتًا.





وبلغ عدد الأصوات التي حصل عليها المرشح أحمد علي عباس أبوزيد، وشهرته "أحمد أبوعباس": 90061 صوتًا.





وبلغ عدد الأصوات التي حصل عليها المرشح طارق مجاور محمد حسين، وشهرته "دكتور طارق مجاور": 56473 صوتًا.





وبلغ عدد الأصوات التي حصل عليها المرشح محمود محمد أبوزيد محمد، وشهرته "محمود أبوزيد": 47298 صوتًا.



