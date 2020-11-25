هنادي مهنا تهدي زوجها أحمد خالد صالح "أول كلام" (فيديو)





طرحت الفنانة الشابة هنادى مهنا، كليب أول أغنياتها التى تقتحم بها عالم الغناء بعنوان "أول كلام".





وتضمن الكليب مشاهد من حفل زفافها على الفنان أحمد خالد صالح.





الأغنية من كلمات محمد عاطف، ألحان مدين، توزيع أحمد عادل، بيانو الموسيقار هانى مهنا، جتيار مصطفى نصر، وهندسة صوت خالد رؤوف.





جدير بالذكر أن هنادي مهني احتفلت منذ أسابيع بحفل زفافها علي الفنان أحمد خالد صالح بإحدي الفنادق الشهيرة بالقاهرة بحضور عدد من نجوم الفن وأصدقاء العروسين.



