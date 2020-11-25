هنادي مهنا تهدي زوجها أحمد خالد صالح "أول كلام" (فيديو)

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 12:43 ص
بوابة الفجر
Advertisements

طرحت الفنانة الشابة هنادى مهنا، كليب أول أغنياتها التى تقتحم بها عالم الغناء بعنوان "أول كلام".

وتضمن الكليب مشاهد من حفل زفافها على الفنان أحمد خالد صالح.

الأغنية من كلمات محمد عاطف، ألحان مدين، توزيع أحمد عادل، بيانو الموسيقار هانى مهنا، جتيار مصطفى نصر، وهندسة صوت خالد رؤوف.

جدير بالذكر أن هنادي مهني احتفلت منذ أسابيع بحفل زفافها علي الفنان أحمد خالد صالح بإحدي الفنادق الشهيرة بالقاهرة بحضور عدد من نجوم الفن وأصدقاء العروسين.


أخبار تهمك

موسيماني يوجه طلبا عاجلا لإدارة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابة صفقة الأهلي الجديدة بفيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

شقيق ضحية سفاح الجيزة للفجر: اكتشفنا مفاجأة بعد تتبع هاتفه فيديو

منذ حوالي 13 ساعة

موسيماني يطلب من نجم الأهلي مراقبة بن شرقي في نهائي أبطال أفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول حكم قضائي بحق زوج نانسي عجرم في قضيته الشهيرة

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يطيح بثنائي الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد.. تصريح صادم من مبروك عطية بشأن الزواج بنية الإنجاب

منذ أقل من نصف ساعة

بعد إصابة الونش.. تعرف على تشكيل الزمالك المحتمل لمواجهة الأهلي في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

بشري سارة في الأهلي قبل نهائي القرن

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على المصابين بفيروس كورونا في الأهلي والزمالك

منذ ساعتين و 46 دقيقة

خبيرة روسية تصدم العالم بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

"الصحة العالمية" تفجر مفاجأة حول موعد التخلص من الكورونا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. إميان الفرنسي يستهدف ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - الأهلي يتلقي خبرًا سارًا قبل مواجهة الزمالك

منذ ساعتين و 32 دقيقة

قناة مفتوحة تنقل مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ نصف ساعة

صدمة جديدة لمرتضى منصور قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:01 م

تعرف على المصابين بفيروس كورونا في الأهلي والزمالك

بعد إصابة الونش.. تعرف على تشكيل الزمالك المحتمل لمواجهة الأهلي في نهائي إفريقيا

09:02 م

عاجل - الأهلي يتلقي خبرًا سارًا قبل مواجهة الزمالك

11:15 م

عاجل.. أول حكم قضائي بحق زوج نانسي عجرم في قضيته الشهيرة

04:04 م

موسيماني يوجه طلبا عاجلا لإدارة الأهلي

10:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»