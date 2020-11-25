تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة أتالانتا في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 04:32 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
Advertisements

يستضيف ملعب أنفيلد رود مساء اليوم الأربعاء، لقاء يجمع بين ليفربول وضيفه أتالانتا، في رابع جولات المجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويسعى ليفربول للفوز على أتالانتا، وقطع تأشيرة التأهل رسمياً لدور الـ16، بينما يأمل أتالانتا في تحقيق نتيجة إيجابية، للحفاظ على آمال الفريق في التأهل.

ويحتل ليفربول صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، بينما يحتل أتالانتا المركز الثاني برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع أياكس.

ومن المتوقع أن يبدأ يورجن كلوب، المدير الفني للريدز، بتشكيل مكون من الأسماء التالية.

حراسة المرمى: أليسون بيكير.

خط الدفاع: ريس ويليامز – فابينيو – جويل ماتيب – أندرو روبيرستون.

خط الوسط: جورجينو فينالدوم – كيرتس جونز – جيمس ميلنر.

خط الهجوم: ساديو ماني – روبيرتو فيرمينو – دييجو جوتا.

تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت جرينتش.

أخبار تهمك

ميدو يفجر مفاجأة كبرى: نجم أساسي جديد في الأهلي مصاب بكورونا

منذ ساعتين و 20 دقيقة

خبيرة روسية تصدم العالم بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. إميان الفرنسي يستهدف ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

بعد إصابة الونش.. تعرف على تشكيل الزمالك المحتمل لمواجهة الأهلي في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على المصابين بفيروس كورونا في الأهلي والزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إصابة صفقة الأهلي الجديدة بفيروس كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

موسيماني يوجه طلبا عاجلا لإدارة الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يطيح بثنائي الفريق

منذ حوالي 8 ساعات

صفقة كبرى.. الأهلي يقترب من ضم مهاجم مميز

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يطلب من نجم الأهلي مراقبة بن شرقي في نهائي أبطال أفريقيا

منذ حوالي 11 ساعة

"الصحة العالمية" تفجر مفاجأة حول موعد التخلص من الكورونا

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - الأهلي يتلقي خبرًا سارًا قبل مواجهة الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول حكم قضائي بحق زوج نانسي عجرم في قضيته الشهيرة

منذ حوالي 13 ساعة

شقيق ضحية سفاح الجيزة للفجر: اكتشفنا مفاجأة بعد تتبع هاتفه فيديو

منذ حوالي 16 ساعة

بشري سارة في الأهلي قبل نهائي القرن

منذ حوالي 9 ساعات

شوبير يكشف حقيقة ظهور 5 حالات كورونا جديدة في الأهلي والزمالك

منذ 33 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:01 م

تعرف على المصابين بفيروس كورونا في الأهلي والزمالك

بعد إصابة الونش.. تعرف على تشكيل الزمالك المحتمل لمواجهة الأهلي في نهائي إفريقيا

09:02 م

عاجل.. أول حكم قضائي بحق زوج نانسي عجرم في قضيته الشهيرة

04:04 م

عاجل - الأهلي يتلقي خبرًا سارًا قبل مواجهة الزمالك

11:15 م

صفقة كبرى.. الأهلي يقترب من ضم مهاجم مميز

03:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»