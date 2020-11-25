فوز "طايع" و"أبوزيد".. مؤشرات جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب بقنا

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 05:46 ص
أرشيفية
أرشيفية
بسام عبدالحميد
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أعلنت اللجان العامة لانتخابات مجلس النواب بقنا، أسماء المرشحين في انتخابات مجلس النواب بجولة الإعادة، لحين إعلانها رسميًا من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وفاز عن دائرة قوص ونقادة وقفط كلا من:
محمد طايع 43 ألف صوت.
أشرف أبوالفضل 47 ألف صوت.

كما فاز عن دائرة بندر ومركز قنا، كلا من: 
العمدة مبارك عامر 47 ألف صوت.
ومصطفى محمود 41 ألف 600 صوت.

وفاز عن دائرة أبوتشت وفرشوط كلا من:  
اللواء عبدالفتاح الشحات 43 ألف 200 صوت.
وخالد أبونحول 43 ألف و100 صوت.

وفاز عن نجع حمادي ودشنا والوقف كلا من: 
خالد خلف الله 70 ألف صوت.
سيد فؤاد أبوزيد 48 ألف صوت.
سيد المنوفي 42 ألف صوت.

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