فوز "طايع" و"أبوزيد".. مؤشرات جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب بقنا

أعلنت اللجان العامة لانتخابات مجلس النواب بقنا، أسماء المرشحين في انتخابات مجلس النواب بجولة الإعادة، لحين إعلانها رسميًا من الهيئة الوطنية للانتخابات.





وفاز عن دائرة قوص ونقادة وقفط كلا من:

محمد طايع 43 ألف صوت.

أشرف أبوالفضل 47 ألف صوت.





كما فاز عن دائرة بندر ومركز قنا، كلا من:

العمدة مبارك عامر 47 ألف صوت.

ومصطفى محمود 41 ألف 600 صوت.





وفاز عن دائرة أبوتشت وفرشوط كلا من:

اللواء عبدالفتاح الشحات 43 ألف 200 صوت.

وخالد أبونحول 43 ألف و100 صوت.





وفاز عن نجع حمادي ودشنا والوقف كلا من:

خالد خلف الله 70 ألف صوت.

سيد فؤاد أبوزيد 48 ألف صوت.