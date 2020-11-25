إلهام شاهين: كل زيجاتي فشلت لهذا السبب

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 01:00 ص
بوابة الفجر
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أكدت الفنانة إلهام شاهين أن حياتها كمرأة لاينقصها  شيء  لانها مقتنعة  أنه لايوجد أحد في الحياة ياخذ  كل شيء 

وأضافت: خلال لقاء عبر برنامج " كلمة أخيرة "، الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON"  قائلة: "أنا معترفة اني فشلت في حياتي الزوجية كنت فاشلة مع مرتبة الشرف لاني حبيت  شغلي أكتر ماحبيت جوزي  لاني كنت مجنونة فن  ولو وقف زوجي في طريقي هسيبه هو ا بس مش هسيب الفن".

وقالت عن إمكانية إقبالها على الزواج مجدداً قالت شاهين فات الوقت  أني ارجع اتحمل راجل  ومسؤوليته  خلاص إتعودت على ده جربت حظي  مرة ومرتين  وفشلت وانا مش بحب الفشل ".

 لكنها أكدت انا تتفقد مشاعر الحب والمشاعر لكن في النهاية المتحكم  هو  النصيب  قائلة " المسالة قدرية جداً  وصعب جداص دلوقتي لاني شخصية عنيدة وليا ارائي  وشخصيتي المستقلة وأنا عارفة إن شخصيتي لاتحتمل لاي رجل " .

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