لبلبة تكشف لـ "الفجر الفني" أمنياتها في 2021





وأشارت إلى أنها تتمني أن تنتهي أزمة فيروس كورونا، بقي عشان نكون مرتاحين ومنفقدش عزيز تاني".



يذكر أن لبلبة قدمت خلال مسيرتها الفنية حتى الآن بطولة 85 فيلمًا، وحصلت على العديد من الجوائز كأحسن ممثلة، منها جائزة بينالي السينما العربية من معهد العالم العربي في باريس عن دورها في فيلم "ليلة ساخنة" إخراج عاطف الطيب، "جنة الشياطين" إخراج أسامة فوزي، "عصابة حماده وتوتو" إخراج محمد عبد العزيز، "احترس من الخط" و"معالي الوزير" إخراج سمير سيف، "اسكندرية نيويور" و"الأخر" لـ يوسف شاهين، "حسن ومرقص" إخراج رامي إمام.



ولها أعمال درامية أبرزها: "صاحب السعادة" و"مأمون وشركاه" مع الزعيم عادل إمام.







أعربت الفنانة الكبيرة لبلبة، عن أمنتيها في 2021 وفي مقدمتها أن يكون الناس سعداء، مضيفة: "بتمنتي أن الناس كلها تكون مبسوطة".