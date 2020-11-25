أستاذ أوبئة: هذه النسبة جيدة لفاعلية فيروس كورونا (فيديو)



وأشار إلى أن جميع المعلومات المتاحة بشأن لقاحات كورونا مجرد بيانات صحفية ولم نحصل على أي إحصائيات موثقة، موضحًا أن المشكلة في اللقاحات هي مسألة التخزين لأن أغلب اللقاحات تحفظ تحت الصفر.



وأكد أستاذ علم اقتصاديات الدواء وانتشار الأوبئة، أن المشكلة الثانية في اللقاحات تتعلق بمسألة الأسعار، لافتًا إلى ضرورة التعاقد لحجز كميات إما عن طريق الشركة أو عن طريقة مبادرة منظمة الصحة العالمية.



أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 122 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 102103 حالة حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 361 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 113742 حالة من ضمنهم 102103 حالة تم شفاؤها، و6573 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

كشف إسلام عنان، أستاذ علم اقتصاديات الدواء وانتشار الأوبئة، أن أي لقاح تتجاوز فاعليته 80% جيد في مواجهة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن لقاح الأنفلونزا الموسمية فاعليته تصل إلى 60%.وأضاف "عنان" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" أن بعض لقاحات كورونا تتطلب الحصول على جرعتين والبعض الآخر يكتفي بجرة واحد فقط.