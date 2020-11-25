الأرصاد تحذر المصريين: أمطار غزيرة متواصلة على مدار يومي الأربعاء والخميس

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حذر محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، من الأحوال الجوية على مدار اليومين الماضيين، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع كافة المحافظات المعنية بسقوط الأمطار الغزيرة بداية من مساء اليوم وعلى مدار يومي الأربعاء والخميس المقبلين.



وأضاف "شاهين" في اتصال هاتفي مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن كل مدن السواحل الشمالية بداية من السلوم ومطروح مرورًا بالإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ وبعض مناطق من الدلتا سوف تشهد هطول أمطار غزير وكثيف.



وأشار إلى أن هذه التغييرات المناخية خلال هذه الفترة بسبب تأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا المصاحب له كميات كبيرة من الأمطار بالتزامن مع الرياح المحملة بالرطوبة وبخار المياه، موضحًا أن الأمطار ستكون متوسطة على بعض محافظات جنوب الدلتا والقاهرة فيما ستكون خفيفة على محافظات شمال الصعيد وسوف يصاحب هذه الأمطار انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.



نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة الأربعاء الموافق 25 نوفمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.



طقس الأربعاء نهارًا



- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.



- طقس مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيف على السواحل الشرقية، والرياح نشطة على السواحل الغربية، تنشط أحيانًا على السواحل الشرقية.



- طقس معتدل على جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.



- طقس لطيف على شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على شمال الصعيد.



طقس الأربعاء ليلًا



- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.



- طقس بارد على السواحل الشمالية.



- طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء.



- طقس بارد على شمال الصعيد وجنوب الصعيد.



الظواهر الطبيعية:

- أمطار متوسطة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى (القاهرة- الجيزة- القليوبية).



- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من الوجه البحري (كفر الشيخ- البحيرة- الدقهلية- الغربية- المنوفية- الشرقية).

- أمطار غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية- مطروح- السلوم- رشيد- دمياط بورسعيد- العريش- رفح).



- أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من شمال الصعيد (الفيوم- بني سويف- المنيا).



الوصف الفني لخرائط الطقس:

- تتأثر البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي على السطح مع وود منخفض جوي في طبقات الجو العليا.