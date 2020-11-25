صلاح عبد الله: لقب "السنّيد" أزعجني في بداياتي

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 12:24 ص
بوابة الفجر
Advertisements

أكد الفنان صلاح عبد الله أن لقب الفنان "السنّيد"  أزعجه في بعض الأوقات، ولكنه لم يعد كذلك بعد ذلك.

وأضاف في تصريحات صحفية : "هناك موقف أتذكره منذ سنوات طويلة انزعجت فيه من كلمة "سنّيد"، وكان ذلك أثناء تقديم مسرحية "حودة كرامة"، مع أحمد آدم والمخرج جلال الشرقاوي، وحزنت كثيرا عندما وصفوني بأني "سنّيد عظيم"، وشعرت أن الكلمة تقلل مني ولكن بعد تفكير وجدت أن كلمة "سنّيد" تأتي من السند والدعم، وبالتالي ليست عيبا.
 
وأكد أن العالم كله يحترم الممثل الثاني والثالث ولا يقيس الفن بالحجم والبطولة، ومع الوقت وجدت الأمور رائعة وتصالحت مع المنطقة الثانية ووجدت نفسي فيها وأبدعت بما أستطيع.

أخبار تهمك

"الصحة العالمية" تفجر مفاجأة حول موعد التخلص من الكورونا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - الأهلي يتلقي خبرًا سارًا قبل مواجهة الزمالك

منذ ساعتين و 21 دقيقة

تعرف على المصابين بفيروس كورونا في الأهلي والزمالك

منذ ساعتين و 35 دقيقة

الصحة: مصر تستعد لإنتاج لقاح كورونا بعد انتهاء التجارب المرحلية.. فيديو

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يتلقى عرضًا من الدوري الفرنسي لرحيل المنبوذ

منذ حوالي 5 ساعات

صدمة جديدة لمرتضى منصور قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ أقل من ساعة

الأهلي يطيح بثنائي الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يوجه طلبا عاجلا لإدارة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابة صفقة الأهلي الجديدة بفيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

بعد إصابة الونش.. تعرف على تشكيل الزمالك المحتمل لمواجهة الأهلي في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

خبيرة روسية تصدم العالم بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

بشري سارة في الأهلي قبل نهائي القرن

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يطلب من نجم الأهلي مراقبة بن شرقي في نهائي أبطال أفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

شقيق ضحية سفاح الجيزة للفجر: اكتشفنا مفاجأة بعد تتبع هاتفه فيديو

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أول حكم قضائي بحق زوج نانسي عجرم في قضيته الشهيرة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. إميان الفرنسي يستهدف ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:01 م

تعرف على المصابين بفيروس كورونا في الأهلي والزمالك

بعد إصابة الونش.. تعرف على تشكيل الزمالك المحتمل لمواجهة الأهلي في نهائي إفريقيا

09:02 م

عاجل - الأهلي يتلقي خبرًا سارًا قبل مواجهة الزمالك

11:15 م

عاجل.. أول حكم قضائي بحق زوج نانسي عجرم في قضيته الشهيرة

04:04 م

موسيماني يوجه طلبا عاجلا لإدارة الأهلي

10:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»