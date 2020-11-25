بعد ما نشرته الفجر.. السياحة والآثار تحيل واقعة سرقة كشافات سور القاهرة للنيابة

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 12:59 ص
بوابة الفجر
حسام زيدان
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قال الدكتور أسامة طلعت، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، إن الأثريين بمنطقة تفتيش آثار شمال القاهرة؛ وأثناء مرورهم الدوري بالمنطقة الأثرية، لاحظوا إختفاء عدد من الكشافات الكهربائية المستخدمة في اضاءة جزء من سور القاهرة الفاطمية الشمالي.

وأكد "طلعت"، أنه تم على الفور اتخاذ الإجراءات اللازمة وعمل محضر بالواقعة، كما تم تحويل الموضوع برمته إلى النيابة الإدارية للتحقيق والوصول إلى حقيقة ما حدث ومعرفة المقصرين ومحاسبتهم قانونا.

يذكر أن مصادر كشفت للفجر اختفاء 65 كشاف إضاءة تغطي مسافة 300 متر بجانب باب النصر، وهي الكشافات التي تم تركيبها منذ ثلاثة أشهر لإضاءة سور القاهرة الشمالي الأثري.

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