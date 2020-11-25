إلهام شاهين: "أنا معترفة أني فشلت كزوجة مع مرتبة الشرف"

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 05:28 ص
الفنانة إلهام شاهين
الفنانة إلهام شاهين
كـسـاب أحـمـد
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قالت الفنانة إلهام شاهين، إن حياتها كـ"امرأة" لا ينقصها شيء، لأنها مقتنعة أنه لا يوجد أحد في الحياة يأخذ كل شيء، معقبًا: "مقتنعة أن ما فيش حد بياخد كل شيء في حياته". 

وتابعت "شاهين"، خلال حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الثلاثاء،: "أنا معترفة اني فشلت في حياتي الزوجية، كنت فاشلة مع مرتبة الشرف، لأني حبيت شغلي أكتر ما حبيت جوزي، لأني كنت مجنونة فن، ولو وقف زوجي في طريقي هسيبه هو، بس مش هسيب الفن".

واصلت: "كل تجارب الفشل بسبب أنانية الرجل ودي طبيعته، وفي بعض الأحيان لا يكون الرجل غيور عليكي، لكن بيكون غيران من نجاحك وكونك اسم لامع معروف، وإن الناس بتبص عليكي في الأماكن العامة، وكنت بحسها إنها غيرة مني".

وأضافت: "أنا بعذر الراجل الشرقي لأن شغلتنا شغلانة صعبة جدًا، ومش أي حد يتحملها.. أنا كنت بشتغل في 25 ساعة في 24 ساعة".

وردًا على سؤال "الحديدي"، حول إمكانية إقبالها على الزواج مجددًا قالت شاهين: "فات الوقت أني أرجع اتحمل راجل ومسؤوليته.. خلاص إتعودت على ده.. جربت حظي مرة ومرتين وفشلت وأنا مش بحب الفشل"، مؤكدة في الوقت نفسه أنها "تفتقد مشاعر الحب والمشاعر، لكن في النهاية المتحكم هو النصيب"، موضحة: "المسألة قدرية جدًا وصعب جدا دلوقتي لأني شخصية عنيدة وليا أرائي وشخصيتي المستقلة، وأنا عارفة إن شخصيتي لا تُحتمل لأي رجل".

وردت عليها الحديدي قائلة: "إنتي شخصية رقيقة إزاي تقولي على نفسك لا تحتمل؟" فأجابت: "أه رقيقة بس مش منافقة والرجالة بتحب النفاق".

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