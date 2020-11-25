"السائق واللي معاه اتفحموا".. انقلاب سيارة محملة بالبترول في أسيوط (فيديو)

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، تعليقًا على انقلاب سيارة محملة بالوقود، ووفاة شخصين بالمحافظة، إن "السائق واللي شغال معاه اتفحموا، لأنهم ما لحقوش ينزلوا من العربية، وندعوا الله أن يتغمدهم برحمته".





وتابع "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الثلاثاء، أن هذا الحادث عبارة حادث مروري نتيجة سقوط مقطورة محملة بمواد بترولية من على محور هضبة مدينة ناصر، ما أدى لاشتعال النيران، لافتَا إلى أن هذا المحور طولة 22 كيلومترًا وتكلفته تقدر بـ 1.5مليار جنيه، وهدفه ربط مدينة أسيوط بالطريق الصحراوي، ومدينة ناصر الجديدة.



