الزمالك ينهي اتفاق التجديد مع «الحاوي»

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 11:32 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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أنهى مسؤولو الزمالك اتفاقهم بشأن التجديد مع يوسف إبراهيم أوباما صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، حيث ينتهي تعاقده مع القلعة البيضاء في يونيو المقبل.

تجديد عقد يوسف أوباما في الزمالك 

وكانت المفاوضات الأخيرة بين الزمالك ويوسف أوباما قد شهدت توصل الطرفين لإتفاق على تجديد عقد الاعب مع الفريق، وسط خلافات حول الراتب السنوي.

وطلب يوسف إبراهيم أوباما تقديره من قبل مجلس إدارة الزمالك، لاسيما بعد ارتفاع مستوى الأداء الذي يقدمه رفقة الفريق الأبيض ومساهمته في حصد ألقاب عدة.

من جانبه وافق مسؤولو الزمالك على زيادة قيمة الراتب السنوي لنجم الفريق يوسف أوباما، حيث اتفق الطرفان على عقد يصل إلى 10 مليون جنيه سنويا.

وفي سياق آخر يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، لمواجهة الأهلي يوم الجمعة المقبل في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

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