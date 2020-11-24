تراجع جديد في سعر الدولار خلال التعاملات اليوم

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 11:07 م
بوابة الفجر
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شهدت أسعار الدولار تراجع جديد خلال تعاملات اليوم الثلاثاء أمام العملات الرئيسية مع تراجع  ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة بأكثر من توقعات المحللين خلال الشهر الجاري.

في حين ارتفعت أسعار المنازل الأمريكية بأكبر وتيرة في 6 سنوات خلال سبتمبر/أيلول الماضي.

ويواصل الدولار الأمريكي خسائره في الفترة الأخيرة، متأثرة بالتطورات الإيجابية بشأن لقاحات فيروس كورونا.

كما أن بدء إدارة دونالد ترامب في إجراءات انتقال السلطة إلى الرئيس المنتخب جو بايدن، أعطى المزيد من الضغوط على العملة الأمريكية كأحد الملاذات الآمنة.

وبحلول الساعة 6:00 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض الدولار مقابل اليورو بنحو 0.2 بالمائة إلى 1.1870 دولار، لكنه ارتفع بنسبة 0.1 بالمائة الين الياباني عند 104.62 ين.

فيما تراجعت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها البريطانية بنسبة 0.1 بالمائة إلى 1.3341 دولار، بينما استقرت أمام الفرنك السويسري عند 0.9126 فرنك.

وخلال نفس الفترة، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى 93.32.

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