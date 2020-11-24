قرار جديد من رئيس الأهلي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

استقر محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، على مضاعفة مكافآت لاعبى الفريق الكروى فى حالة الفوز بلقب نهائى دورى أبطال إفريقيا أمام الزمالك.





ويلتقي الأهلي أمام الزمالك يوم الجمعة المقبلة، ضمن منافسات نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب القاهرة الدولي.





ومن المقرر أن يجتمع محمود الخطيب مع اللاعبين خلال الساعات المقبلة، من أجل تحفيزهم على تحقيق الفوز واستعادة اللقب الغائب عن القلعة الحمراء منذ سبع سنوات.





كما سيجمتع رئيس القلعة الحمراء مع خالد محمود طبيب الفريق من أجل الاطمئنان على حالة المصابين الذين تعرضوا فى الفترة الأخيرة.





وتعرض كل من محمود عبد المنعم كهربا ووليد سليمان وصالح جمعة، منذ أيام للإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.



