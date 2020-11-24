شاهد.. أبلة فاهيتا: راجعة الأسبوع اللي جاي بـ كندة علوش وحسين فهمي

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 10:32 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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قالت أبلة فاهيتا، إنها أصيبت بفيروس كورونا، ساخرة بقولها: "بعد كده هلبس ماسك أبو غرزة ضيقة".
تابعت خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON"، مساء اليوم الثلاثاء، أنها أصيبت بالفيروس قبل أسبوعين وذهبت لعمل مسحة وثبتت إيجابيتها.



مضيفة: "صدري زي الفل"، لتعلق الحديدي ساخرة "أنتٍ جالك كورونا من الحسد، فين الخرزة الزرقاءاللي قولتلك عليها"؟، لترد الأبلة: "حطاها حوالين وسطي".


تحدثت أبلة فاهيتا عن أبرز الحلقات التي قدمتها الفترة الماضية وقالت: أحمد فهمي شربات، وشرنوبي زي القمر، ولولا (ليلى علوي) قمر قمر". 


أضافت: "قاعدين في الحجر محبوسين بسبب كورونا، بس خلاص راجعة الأسبوع اللي جاي وهصور الحلقات وانتظروا مفاجأت، وعندي الحلقة اللي جاية كندة علوش وحسين فهمي، اللي بعد سعاد حسني هيقعد مع أبلة فاهيتا". 


تابعت الأبلة مازحة: "قدامي شهرين ثلاثة أحضن وأبوس من غير ما أخاف، بعد ما المسحة طلعت سلبي"، محذرةً "اللي بعد الخمسين عرضة جامد للفيروس".


يذكر أن برنامج "كلمة أخيرة" تقديم الإعلامية لميس الحديدي ويذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام التاسعة على شاشة "ON".

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