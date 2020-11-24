المزين "بني سويف جاهز للقسم الثاني وضم اللاعبين جاء لعوامل محددة"

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 10:29 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني
Advertisements
قال أيمن المزين، المدير الفني لفريق بني سويف: " بشكل عام استعدينا للموسم الجديد وحرصنا على توفير الانسجام بين مجموعة اللاعبين القدامى والجدد مع سد النواقص التى حالت دون صعود الفريق بالموسم الماضى".

وأضاف المزين خلال تصريحاته للفجر الرياضي "من أهم النواقص التى لاحقت الفريق بالموسم الماضي عدم توافر الخبرات التى تجيد التعامل بالملعب بجانب توافر عناصر الشباب".

وعن مدة فترة الإعداد قال المزين "الفترة الزمنية للإعداد كانت قليلة ولكن نأمل في أن تكون المباريات إستكمالا لما بدأناه وجميع الأمور الفنية والإنسجام والتفاهم يتحدث تدريجيا، وقمنا بإعداد اللاعبيين بدنيا وفنيا بشكل جيد جدا استعدادا لمنافسات الصعيد".

أما عن إختيار اللاعبين قال مدرب بني سويف "حرصنا على إنتقاء لاعبيين دافعيتهم للصعود للدورى الممتاز كبيرة، والإختيارات جاءت بعناية تامة واتمنى لجميع اللاعبين التوفيق والاجتهاد خلال الفترة المقبلة من منافسات الدوري".

أما عن لقاء إفتتاحية الدوري أمام الشرقية للدخان قال مدرب بني سويف "الشرقية للدخان الصاعد لدورى القسم الثاني منافس قوي على الصعود، والفريق الذي يطمح في تحقيق الوصول للدورى الممتاز يتعامل بذات الكيفية بجميع مبارياته داخليا وخارجيا".

ومن المقرر أداء الفريق تدريبه الأخير بملعب منتجع الآسيوطى سبورت عصر غدا الاربعاء قبل التوجه للقاهرة.

ويقود بنى سويف جهاز فني مكون من، أيمن المزين، مديرا فنيا، أحمد عاصم، مدرب عام، عبد السلام نجاح، أسامة عبد العزيز، مدربين، سيد شلبي، مدربا لحراس المرمى.

ومحمد أبو السعود، محمد صلاح، عبد الرحمن كمال، جهاز إدارى، أحمد سعودى، وائل محمد، جهاز طبي، ياسر التوني، مديرا للكرة، ومحمد الواضح مشرفا على الكرة.


أخبار تهمك

موسيماني يوجه طلبا عاجلا لإدارة الأهلي

منذ نصف ساعة

شقيق ضحية سفاح الجيزة للفجر: اكتشفنا مفاجأة بعد تتبع هاتفه فيديو

منذ حوالي 10 ساعات

الزمالك ينفي التعاقد مع نجم المنتخب الأوليمبي

منذ ساعتين و 55 دقيقة

"الصحة العالمية" تفجر مفاجأة حول موعد التخلص من الكورونا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - بعد الونش.. تسجيل إصابة كورونا جديدة في نادي الزمالك

منذ يوم

الأرصاد توجه نصائح للمواطنين للتعامل مع حالة عدم الاستقرار

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يتلقى عرضًا من الدوري الفرنسي لرحيل المنبوذ

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إصابة صفقة الأهلي الجديدة بفيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

موسيماني يطلب من نجم الأهلي مراقبة بن شرقي في نهائي أبطال أفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

باتشيكو يُرحب برحيل نجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول حكم قضائي بحق زوج نانسي عجرم في قضيته الشهيرة

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يطيح بثنائي الفريق

منذ أقل من ساعتين

بعد إصابة الونش.. تعرف على تشكيل الزمالك المحتمل لمواجهة الأهلي في نهائي إفريقيا

منذ ساعة و نصف

الصحة: مصر تستعد لإنتاج لقاح كورونا بعد انتهاء التجارب المرحلية.. فيديو

منذ حوالي 4 ساعات

بشري سارة في الأهلي قبل نهائي القرن

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل.. إميان الفرنسي يستهدف ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:02 م

بعد إصابة الونش.. تعرف على تشكيل الزمالك المحتمل لمواجهة الأهلي في نهائي إفريقيا

موسيماني يوجه طلبا عاجلا لإدارة الأهلي

10:00 م

عاجل.. أول حكم قضائي بحق زوج نانسي عجرم في قضيته الشهيرة

04:04 م

الأهلي يطيح بثنائي الفريق

08:44 م

بشري سارة في الأهلي قبل نهائي القرن

08:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»