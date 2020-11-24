المزين "بني سويف جاهز للقسم الثاني وضم اللاعبين جاء لعوامل محددة"

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قال أيمن المزين، المدير الفني لفريق بني سويف: " بشكل عام استعدينا للموسم الجديد وحرصنا على توفير الانسجام بين مجموعة اللاعبين القدامى والجدد مع سد النواقص التى حالت دون صعود الفريق بالموسم الماضى".



وأضاف المزين خلال تصريحاته للفجر الرياضي "من أهم النواقص التى لاحقت الفريق بالموسم الماضي عدم توافر الخبرات التى تجيد التعامل بالملعب بجانب توافر عناصر الشباب".



وعن مدة فترة الإعداد قال المزين "الفترة الزمنية للإعداد كانت قليلة ولكن نأمل في أن تكون المباريات إستكمالا لما بدأناه وجميع الأمور الفنية والإنسجام والتفاهم يتحدث تدريجيا، وقمنا بإعداد اللاعبيين بدنيا وفنيا بشكل جيد جدا استعدادا لمنافسات الصعيد".



أما عن إختيار اللاعبين قال مدرب بني سويف "حرصنا على إنتقاء لاعبيين دافعيتهم للصعود للدورى الممتاز كبيرة، والإختيارات جاءت بعناية تامة واتمنى لجميع اللاعبين التوفيق والاجتهاد خلال الفترة المقبلة من منافسات الدوري".



أما عن لقاء إفتتاحية الدوري أمام الشرقية للدخان قال مدرب بني سويف "الشرقية للدخان الصاعد لدورى القسم الثاني منافس قوي على الصعود، والفريق الذي يطمح في تحقيق الوصول للدورى الممتاز يتعامل بذات الكيفية بجميع مبارياته داخليا وخارجيا".



ومن المقرر أداء الفريق تدريبه الأخير بملعب منتجع الآسيوطى سبورت عصر غدا الاربعاء قبل التوجه للقاهرة.



ويقود بنى سويف جهاز فني مكون من، أيمن المزين، مديرا فنيا، أحمد عاصم، مدرب عام، عبد السلام نجاح، أسامة عبد العزيز، مدربين، سيد شلبي، مدربا لحراس المرمى.



ومحمد أبو السعود، محمد صلاح، عبد الرحمن كمال، جهاز إدارى، أحمد سعودى، وائل محمد، جهاز طبي، ياسر التوني، مديرا للكرة، ومحمد الواضح مشرفا على الكرة.





