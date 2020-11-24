بعد الترويج له.. عصام صاصا يطرح مهرجان "دلوقتي معاكم بتاع التوك توك"

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 10:25 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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اقترب مهرجان "دلوقتي معاكم بتاع التوكتوك ( موجوع قلبي انا موجوع )" لعصام صاصا الكروان من الـ300 ألف مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".


مهرجان دلوقتي معاكم بتاع التوكتوك.. موجوع قلبي أنا موجوع" غناء عصام صاصا الكروان وتوزيع خالد لولو.


ويضم المهرجان بعض الكلمات منها "طلع الليل وانا على جرحي فاكر حزني وانا على فرحي دانا كل خيري معاكو بقا منسي وكتبت جرح انا فيةالمواويل دمعت عيني مش مفارقة نفسي في صحكة تجيلي لو سرقة دانا والله هموت من الخنقة".

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