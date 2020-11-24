بصورة عائلية.. رانيا محمود ياسين تعبر عن اشتياقها لوالداها

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 10:20 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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عبرت الفنانة رانيا محمود ياسين، عن اشتياقها لوالداها الراحل بكلمات مؤثرة ، وشاركت جمهورها بصورة عائليه ، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. 


وكتبت: "وحشتني لمه العيله الحلوه الناس الحلوه الي بجد الدفئ والكلمه الحلوه الحنيه والضحكه الي من القلب في ٣ سنين فقدت خالي اللواء ناصر الرجل الجميل ابو لسان حلو الرقيق الحنين وبعده جوز خالتي المهندس بدر تيسير صحاب اجمل روح وطيبه قلب غير عاديه مافيش لمه يبقي ليها طعم من غيره ابدا".


وتابعت قائله: "ثم أبي الغالي اطيب واحن اب في الوجود السند والظهر والامان الطيبه والحنيه والعطاء الي ملوش حدود؛كبير في كل تصرفاته وفعلا كان هو الكبير كبير العيله الله يرحمهم جميعا يارب ويسكنهم فسيح جناته".


وتباينت الكثير من التعليقات على الصورة داعيين للفنان الراحل محمود ياسين، بالصبر والمغفرة ، والذى رحل عن عالمنا منذ فترة وجيزة تاركاً وراءه مسيرة فنية حافلة حفرت اسمه من ذهب.

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