موسيماني يوجه طلبا عاجلا لإدارة الأهلي





حسم المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، ملف الراحلين عن صفوف المارد الأحمر خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية داخل مصر.





موسيماني يطلب رحيل بادجي وجيرالدو





استقر المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، على رحيل المهاجم السنغالي آليو بادجي والجناح الأنجولي جيرالدو في الميركاتو الصيفي المقبل.





وقدم موسيماني طلبا لإدارة الكرة متضمنا قراره الفني بشأن الثنائي بادجي وجيرالدو، لرحيلهما في الموسم الجديد، وضم صفقة هجومية قوية.





وكان النادي الأهلي قد حسم صفقة المدافع المغربي بدر بانون لاعب الرجاء الرياضي المغربي، بناءا على رغبة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، بالإضافة إلى ضم طاهر محمد طاهر وبيكهام.





وفي سياق آخر يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، لمواجهة من العيار الثقيل مساء الجمعة المُقبلة، أمام الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا.



